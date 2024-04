Acquisti a rate, un salasso. I tassi restano elevati. Come evitare i mutui-beffa

Mutui e prestiti personali e finalizzati: un salasso per i tassi alle stelle anche se qualcosa, finalmente, si sta muovendo. Se il mese scorso i tassi si attestavano sopra il 10%, di media, e nei mesi precedenti anche al 12-13%, da aprile la media dei tassi per un prestito si attesta al 9%, praticamente con nessuna differenza tra istituti bancari e finanziarie. Per trovare il prestito alle migliori condizioni è possibile utilizzare i motori di ricerca online. "Al momento, però – fa presente Silvano Bartolini, esperto di credito del Codacons Toscana – non si trovano particolari promozioni e offerte. In passato le finanziarie più note hanno fatto promozioni che portavano il tasso al 6,50%. Ugualmente, i finanziamenti a tasso zero non sono più così diffusi, sono rari anche nel caso di acquisto dell’auto. Da tenere presente, però che il tasso zero è in realtà più che altro uno slogan promozionale. Io lo chiamerei un finanziamento con tasso occulto. Questo perché il venditore che vuole proporre ai clienti il tasso zero fa degli accordi commerciali con le finanziarie, alle quali paga una percentuale che spesso viene riversata sul prezzo del prodotto che viene acquistato".

E’ bene stare lontani anche e soprattutto dalle carte revolving, che di fatto sono una forma di finanziamento. "I cui tassi, però, sono altissimi. Le persone si indebitano con questo tipo di carte. Attualmente – sottolinea Bartolini – i loro tassi possono arrivare fino al 24,04%, e, mediamente, si attestano al 16%". Ma chi non ha abbastanza liquidità e ha necessità di sostenere una spesa o acquistare un elettrodomestico, a quale tipologia di prestito può ricorrere senza pagare tassi esorbitanti? "Mi sento di consigliare la cessione del quinto dello stipendio o della pensione" risponde Bartolini. Diversamente da altri prestiti o dai mutui, la polizza è obbligatoria, ma i costi di questo prestito personale sono inferiori agli altri perché la finanziaria o la banca hanno la garanzia della puntualità dei pagamenti, in quanto è lo stesso datore di lavoro che paga la rata mensile, trattenendola dallo stipendio. Da ricordare, inoltre, che anche chi è un cattivo pagatore o ha cambiali protestate può comunque accedere alla cessione del quinto (che si chiama così perché la rata mensile non può superare il 20% dello stipendio o della pensione).

Un’altra modalità, sempre più utilizzata, che consente di rateizzare senza sorprese e senza interessi è il buy now, pay later, cioè compri adesso, paghi dopo. Mediante Paypal o Satispay, ad esempio, si possono acquistare uno o più prodotti o pagare una bolletta di importo solitamente superiore ai 100 euro suddividendo l’importo in tre (a volte anche quattro) rate mensili. Una valida opportunità, ma attenzione a interessi e commissioni di mora, che possono essere anche di importo elevato se si saldano le rate in ritardo.

mo.pi.