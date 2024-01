Accordo fra Campus e Marina. La mensa a pranzo degli studenti nei locali del Circolo Sottufficiali

Studenti, docenti e dipendenti del Campus Universitario della Spezia potranno pranzare al Circolo Sottufficiali della Marina Militare in Piazza D’armi. È il risultato di una convenzione (in forma sperimentale) tra l’Ente Circoli della Marina Militare e Fondazione Promostudi La Spezia. La convenzione disciplina modalità, costi e tempi di accesso alla mensa Sottufficiali, alla quale potranno accedere docenti e studenti dell’Università di Genova del Campus Universitario della Spezia e personale della Fondazione Promostudi. La Marina Militare ha così voluto ancora una volta confermare la sua attenzione e apertura alle esigenze del territorio e delle giovani generazioni. Il servizio mensa va ad ampliare una già ampia offerta di servizi riservati agli studenti del Campus Universitario spezzino, con l’obiettivo di facilitare la vita e la permanenza in città degli studenti che provengono da tutta Italia e dall’estero.

Grazie a questo accordo quindi docenti, studenti e personale della Fondazione Promostudi potranno usufruire dei servizi mensa a pranzo del Circolo Sottufficiali. Il servizio è assicurato in forma di pasto completo o pranzo ridotto, con l’applicazione di tariffe differente a seconda della tipologia prescelta. Spezia Risorse (società partecipata in house del Comune della Spezia) raccoglierà le prenotazioni comunicandole al Circolo, corrispondendo poi alla Marina Militare le quote relative ai pasti consumati. Docenti, studenti e personale di Promostudi potranno prenotarsi tramite un’applicazione web realizzata da Spezia Risorse. "Il Campus Universitario di Spezia è una realtà in crescita che conta oltre mille studenti, con un tasso di occupazione dei laureati del 90% e rappresenta un’eccellenza per la sua capacità di fornire una formazione in grado di rispondere alle offerte di lavoro del territorio – dice il sindaco di Spezia, Pierluigi Peracchini – Questa convenzione è un ulteriore servizio a disposizione dei giovani studenti provenienti da tutto il territorio nazionale e anche dall’estero che potranno trovare nella nostra città sempre più occasioni per vivere la loro esperienza universitaria al meglio. Un ringraziamento a Marina Militare e Promostudi per la disponibilità nell’implementare i servizi del Campus Universitario e per contribuire a renderlo sempre più attrattivo".