Accesso agli atti, Acam ko al Tar

Quel ’muro’ alzato da Acam Acque di fronte alla richiesta di accedere ai documenti attestanti il corretto funzionamento del depuratore di Vallesanta, non è piaciuto. Ed è servito un pronunciamento del Tar per sgretolarlo. A Bonassola, una coppia ha avuto ragione nel braccio di ferro che da alcuni mesi la vedeva opposta alla società di gestione del servizio idrico: la coppia, proprietaria di una residenza sul mare – e come tale titolari di un interesse a godere di una adeguata qualità delle acque di balneazione, alle quali accedono direttamente dalla loro proprietà – avevano invano chiesto ad Acam Acque di accedere ai documenti indicanti le quantità di fanghi prodotti dall’impianto di depurazione avviati a smaltimento e recupero negli anni successivi al 2019 e quelli che evidenziavano la prova dell’esecuzione delle attività. Il gestore tuttavia consegnò solo estratti del Mud (il modello unico di dichiarazione ambientale). Da qui il ricorso al Tar della coppia, che pretendeva l’ostensione integrale della documentazione. Nei giorni scorsi la sentenza, con il Tar che ha accertato il diritto della coppia all’accesso agli atti nella loro forma integrale, da realizzare entro trenta giorni.

Matteo Marcello