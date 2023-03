Accantonato il progetto della palestra nel verde

Stop alla realizzazione di una palestra open air nel parco urbano di via Garibaldi. A Ceparana, la giunta comunale guidata da Alberto Battilani ha rinunciato alla realizzazione del progetto già finanziato dalla partecipata statale Sport e Salute, che prevedeva l’installazione di una decina di attrezzi da palestra in una porzione di 300 metri quadrati dell’area verde del parco giochi comunale. Un progetto che aveva preso le mosse durante la pandemia, pensato per concedere ai cittadini la possibilità di praticare sport all’aria aperta, ma che si è scontrato con la prossima realizzazione della Casa di comunità, la nuova struttura sociosanitaria finanzia con 3 milioni di fondi Pnrr che troverà posto nell’area oggi occupata dall’edificio dell’ex delegazione comunale. Alla base della decisione c’è infatti una carenza di spazi a disposizione: la Casa di comunità, oltre all’area dell’ex edificio comunale, ingloberà anche circa 2000 metri quadrati di terreno circostante, compresa una parte importante dell’attuale area verde comunale e nella fattispecie anche quella in cui avrebbe dovuto trovare realizzazione la palestra, il cui costo era stato stimato in 35mila euro. Nei giorni scorsi, la giunta ha così formalmente rinunciato al contributo di 25mila euro per la sua realizzazione.