Accademia in rosa. Boom di adesioni ai corsi dell’istituto

Sono sempre più le donne che scelgono i corsi dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile, istituto di formazione che rilascia titoli del ministero dell’Istruzione nell’ambito dell’istruzione terziaria non universitaria e che ha ampliato notevolmente il ventaglio della sua offerta, fra posizioni di bordo e di terra. Rispetto a giugno 2024, quando il totale degli allievi in corso era pari a 555 persone, con un tasso di presenza femminile pari al 14,6%, si registra una crescita della componente in rosa: oggi, su un totale di 830 allievi in corso (+49,5%), le donne iscritte sono 147, il 17,7% del totale complessivo degli iscritti ai corsi Its e Fse. Nel dettaglio, sono 140 le iscritte in età tra i 18 e i 29 anni, e 7 nella fascia tra i 30 e i 54 anni. I corsi Its, creati in partnership con aziende leader del settore ferroviario, della logistica intermodale, dell’ambito portuale e del trasporto merci e passeggeri, vantano un tasso di occupazione post diploma di circa il 95% in media e sono totalmente gratuiti grazie ai finanziamenti del ministero dell’Istruzione e del merito e dei fondi europei Next Generation EU e della Regione Liguria. Il "dataset" sugli allievi dell’Accademia dal 2010 al 2024, su un totale di 2616 allievi, testimonia che oltre una su dieci è donna: 11,7%, pari a 307; la percentuale cresce se si guardano i dati relativi agli iscritti di origine spezzina, con il 14,3% in rosa (8) e l’85,7% in azzurro (48). Gli studenti spezzini sono 56, pari al 2%. Attualmente, le spezzine iscritte sono 3 su 161, pari all’1,9% e allo 0,2% sul totale degli allievi, mentre le donne sono 161, l’8,3%. Sono ancora aperti i bandi: Its allievo ufficiale di coperta; Its ambito portuale, Fse tour expert, Its cruise staff; è possibile consultarli sul sito dell’Accademia www.accademiamarinamercantile.it.

C.T.