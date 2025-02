Vivevano abusivamente all'interno dell'ex Rsa Mazzini, due denunciati

La Spezia, 20 febbraio 2024 - Due cittadini tunisini, di 50 e 25 anni, sono stati denunciati dalla polizia locale spezzina per invasione di edifici aggravata, avendo occupato senza titolo alcune stanze all'interno dell’ex Rsa Mazzini, struttura di proprietà pubblica.

Nei giorni scorsi, personale del Comune della Spezia, impegnato in accertamenti presso l’ex Rsa, aveva rilevato segni evidenti di occupazione abusiva in alcune camere un tempo destinate alla degenza degli anziani. La segnalazione è stata prontamente inoltrata alla sezione di polizia giudiziaria della polizia locale, che ha avviato le dovute verifiche.

Questa mattina, alle prime luci dell’alba, è scattata l’operazione della municipale, che ha sorpreso nel sonno i due individui, trovati all’interno della struttura senza alcuna autorizzazione. Entrambi, irregolari sul territorio nazionale e con diversi precedenti penali a carico, sono stati accompagnati al Comando di viale Amendola per l’identificazione.

Grazie al nuovo sistema di fotosegnalamento recentemente adottato dal Corpo e con il supporto della Questura della Spezia, sono emersi ulteriori carichi pendenti e rintracci per notifiche relative a procedimenti penali in corso a carico di entrambi ai quali si sono andati ad aggiungere quelli commessi oggi dato che sono stati denunciati per il reato di invasione di edifici, mentre il Settore Patrimonio del Comune della Spezia ha formalizzato una querela per l’occupazione abusiva.