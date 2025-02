Abusi su un’adolescente. Sotto indagine un ventenne. Chiesto l’incidente probatorio

Una vicenda e un’accusa tutte da certificare, una vicenda familiare particolarmente delicata per la quale la Procura spezzina ha chiesto al giudice per le indagini preliminare di procedere con l’incidente probatorio. L’indagine per violenza sessuale portata avanti dal sostituto procuratore Federica Mariucci vede indagato un 21enne originario della Repubblica dominicana, che secondo una preliminare ricostruzione dei fatti avrebbe abusato in più occasioni di una ragazzina di 13 anni, figlia della compagna del padre. Di fatto, una ’sorella’ acquisita a seguito della relazione del padre con la madre della giovanissima, con la situazione che li avrebbe portati a vivere sotto lo stesso tetto e a condividere la stessa camera da letto, luogo in cui si sarebbero consumate le violenze. La vicenda, secondo quanto raccolto dalla Procura, sarebbe avvenuta nel dicembre del 2023, ma solo recentemente sarebbe approdata al palazzo di giustizia.

Sarebbe stata la stessa ragazzina a confidare a un famigliare i presunti abusi, facendo scattare la denuncia e le indagini delegate dalla Procura spezzina, con la pm Federica Mariucci che nei giorni scorsi ha depositato la richiesta di incidente probatorio, con l’obiettivo di valutare la capacità testimoniale della minore e, successivamente, di cristallizzare – sempre con l’ausilio di un professionista nominato dal giudice per le indagini preliminari – la testimonianza della ragazzina. Il giudice per le indagini preliminare dovrebbe pronunciarsi nei prossimi giorni sulla richiesta della procura spezzina. Il 21enne indagato è assistito dall’avvocato Raffaella Nardone.