Abbonamenti scolastici gratis per gli under 19

La Regione ha parlato di offrire nel 2024 la gratuità degli abbonamenti mensili e annuali agli studenti under19 e sconti under26 sulla tratta tra la residenza e la sede scolastica o universitaria. "Abbimao illustrato nel dettaglio le motivazioni e gli obiettivi della variazione tariffaria del Cinque Terre Express. Con un aumento di quasi l’11%, La Spezia è la provincia ligure che è cresciuta di più nel 2023 in termini turistici. Il provvedimento di rimodulazione delle tariffe giornaliere intende quindi incrementare il trend positivo, e non certo invertirlo, aumentare i servizi del terziario e consolidare il Pil. Le modalità di attuazione sono state oggetto di attenta valutazione: proiezioni dimostrano che non sono attese riduzioni di traffico ma, al contrario, grazie alla migliore distribuzione dei turisti nell’arco dell’anno, ci saranno benefici tangibili". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso dell’incontro con le associazioni di categoria della provincia della Spezia per fare il punto, insieme all’assessore al Turismo Augusto Sartori, sul ‘Protocollo d’intesa per la razionalizzazione dei flussi turistici nelle Cinque Terre’. Alla riunione hanno partecipato anche il presidente della Provincia e sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, i sindaci di Monterosso Emanuele Moggia - in videoconferenza - di Riomaggiore Fabrizia Pecunia, di Vernazza Francesco Villa e di Levanto Luca Del Bello, oltre ai rappresentanti del Parco 5 Terre.

Tra i principali temi affrontati anche le agevolazioni per i lavoratori stagionali non residenti in Liguria, la valutazione delle fasce orarie notturne e l’inserimento di specifiche categorie qualificate di turisti.