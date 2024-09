Abbandonano rifiuti vicino al depuratore. Multa di 13mila euro

Una multa salatissima di ben 13 mila euro che si dovranno dividere in parti uguali sia lo scaricatore abusivo che il titolare della ditta per la quale lavora. Mano pesante della polizia municipale che ha messo fine alla discarica intorno all’area di ingresso dell’impianto di depurazione gestito da Acam agli Stagnoni. Grazie alle telecamere è stato ripreso il conducente di un autocarro mentre scaricava ingenti quantità di rifiuti comprendenti condizionatori, lavatrici ed altri rifiuti indifferenziati. Le ulteriori indagini portate avanti dal comando diretto da Francesco Bertoneri hanno consentito inoltre di risalire al soggetto immortalato e proprietario dell’autocarro. Si tratta di un cittadino bosniaco trentenne residente in un Comune della Provincia. L’uomo è dipendente di una società che opera nel campo della raccolta dei rifiuti ma evidentemte non troppo “pratico“ del mestiere. Sia lo scaricatore che il titolare dell’impresa dovranno adesso pagare la sanzione di 6 mila 500 euro ciascuno.

Massimo Merluzzi