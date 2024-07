Abbandona i rifiuti nel bosco, denunciato

La Spezia, 4 luglio 2024 - Dopo aver demolito il tetto di una abitazione l’impresario edile ha pensato bene di trasportare tutto il materiale in mezzo al bosco, scegliendo una zona decisamente fuori mano. Ma è stato intercettato dalla pattuglia dei carabinieri forestali proprio mentre saliva in località Baghino, nel territorio di Varese Ligure. ll titolare di una ditta edile della Val di Vara è stato così denunciato alla Procura della Repubblica per gestione illecita di rifiuti. I militari hanno intercettato il mezzo autocarro e lo hanno fermato per un controllo. Secondo una prima ipotesi formulata dagli uomini dell’Arma i rifiuti erano provenienti dalla demolizione di un tetto.

Sull’autocarro sono stati ritrovati materiali lignei e di metallo, parti di grondaie, isolanti come schiuma espansa e guaina bituminosa. Immediate le verifiche dalle quali è emersa la mancata iscrizione all’albo dei gestori ambientali, obbligatoria per chi effettua raccolta e trasporto di rifiuti, in riferimento all’autocarro. Il mezzo è stato posto sotto sequestro.