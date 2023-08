A Vezzano arriva la Festa Country I bambini cowboy per un giorno con lo spettacolo dei Nameless

Appuntamento con le risate e il divertimento per il prossimo week end dell’estate vezzanese tra musica, ballo, cabaret. Un’estate piena di appuntamenti, dopo il Vezzano music festival concluso domenica sera e che ha riempito le piazze (organizzato dall’associazione Sotto la Torre) e nell’attesa del l’1, 2 e 3 settembre della 58ª sagra dell’uva e del vino vezzanese. Tanti ancora gli eventi in programma a cominciare dalle serate all’aperto con gli appuntamenti promossi dal Comune di Vezzano, all’insegna dei laboratori per bambini, magia, serate di cinema e intermezzi creativi. Venerdì il parco comunale "Piero Daniele" di Piano di Valeriano si animerà con una suggestiva Festa Country. Dalle 18 i bambini potranno avere il ’Battesimo della Sella’ passeggiando sui pony dell’Asd Lucky Ranch di Sarzana e provare l’affettuosa amicizia con i cavalli. A partire dalle 21 invece sarà dato spazio alle danze country tipiche dei Cow boys con il gruppo ’The Nameless’ pronto ad animare la serata a ritmo cowboy: i ’The Nameless’ ha come divulgazione del Ballo Country in Liguria e Toscana, garantendo divertimento e sana attività fisica. Il gruppo è diretto dai fondatori Vincenzo e Monica. Sarà il cabaret il protagonista dello spettacolo di sabato in Piazza del Popolo a Vezzano Inferiore, il buon umore animerà la performance ’Vita’ del comico Massimiliano ’Max’ Galligani. La comicità di Galligani, dopo i successi cinematografici di ’All’Alba Perderò’ e gli impegni tv con Zelig, Comedy Central, Scorie regalerà momenti di spensieratezza e divertimento (inizio alle 21). Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.