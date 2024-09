A Senaldi il ’Premio Cinque Terre’: "Grazie Liguria, terra bellissima"

"Sono stato in questa splendida regione per tre mesi a seguire il caso Toti. Questo riconoscimento lo ritengo un premio al mio lavoro, un impegno che è stato apprezzato e ha adesso un valore giornalistico ‘certificato’". Pietro Senaldi ha ricevuto domenica, nella splendida cornice dell’anfiteatro dell’agriturismo Buranco, il Premio giornalistico Cinque Terre 2024. Per il condirettore di Libero – opinionista in vari programmi televisivi nazionali – dopo l’incontro/dibattito ha ricevuto l’autorevole riconoscimento e anche alcune bottiglie del pregiato Sciacchetrà, prodotto proprio dall’azienda agricola locale. Prima i saluti del sindaco di Monterosso Francesco Sassarini e di Luigi Grillo, padrone di casa a Buranco, poi spazio al dialogo fra giornalisti che hanno trattato – davanti ad un buon pubblico – temi di attualità a livello generale e locale. "Conosco bene la Liguria – prosegue Senaldi – dove sono stato accolto benissimo, anche dai colleghi che mi hanno aiutato per la mia inchiesta. La Liguria è poi una regione importantissima sotto tanti punti di vista. Intanto perché è lo specchio del ‘campo largo’ legato alla sinistra: se non dovesse funzionare nemmeno in Liguria, la terra di Beppe Grillo, perché mai dovrebbe farlo a livello nazionale? È una questione talmente delicata e particolare, che la candidatura di Orlando è stata ufficializzata prima dai grillini che dal Pd". Ricordiamo che la giuria del Premio giornalistico Cinque Terre – manifestazione ideata e promossa dall’Associazione Amici delle Cinque Terre con presidente Luigi Grillo – è presieduta, da questa quattordicesima edizione, da Francesco Del Vigo.

"Un premio prestigioso che abbiamo voluto consegnare ad un giornalista significativo come Pietro Senaldi – afferma Del Vigo – che si è battuto molto su diversi campi, anche per la Regione Liguria in quest’ultimo anno". Infine, le parole di un emozionato Luigi Grillo: "Dedicare da quest’anno il Premio giornalistico Cinque Terre allo scomparso Gianni Del Santo, giornalista spezzino del Tirreno e per 30 anni corrispondente dalla Spezia di Tuttosport, ha per me un significato speciale: fu lui, quando avevo 18 anni, a spronarmi ad iscrivermi alla Democrazia Cristiana, dando così il via alla mia carriera politica. Ringrazio, inoltre, ancora una volta Fondazione Cariplo e Fondazione Carispezia per il contributo e il fondamentale sostegno al Premio giornalistico Cinque Terre".

Marco Magi