A Migliarina sfila la parata dei Babbi Natale

Doppio appuntamento con ‘Spezia Parade 2023’ – programmato dal Comune – nel weekend: protagoniste una street band e una simpatica parata. Si inizia oggi, dalle 17.30, a Migliarina, dove il Teatro Scalzo propone la ‘Christmas street Band’, una parata di Babbi Natale, che tra melodie natalizie, musiche allegre di swing, Dixieland e jazz. Si passa poi a domani, stesso orario ma partenza da piazza Brin, per l’appuntamento con la ‘Christmas Parade’, una parata natalizia ricca di personaggi e sorprese: Babbo Natale, Natalina, L’albero e gli Elfi accompagneranno grandi e piccini dalla piazza fino alle vie del centro. Domani, dalle 15 alle 17, proprio in piazza Brin, prima della partenza del corteo, è in programma una dimostrazione di minivolley.