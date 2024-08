A Marinella arriva il circo estivo. Stasera la parodia di un funerale

Circo, arte acrobatica, teatro, musica e clownerie: quest’anno il Marinella Festival sarà interamente dedicato al circo contemporaneo, con dieci giorni di spettacoli per tutti (e in particolare per bambini e famiglie) nello chapiteau del Teatro nelle Foglie. Da oggi e fino al 18 agosto l’associazione degli ’Scarti - Centro di produzione teatrale d’innovazione’ propone al pubblico un’occasione per lasciarsi trasportare in un mondo di incredibili acrobazie insieme a clown pasticcioni e artisti irriverenti per vivere avventure imprevedibili, in questo coloratissimo circo, realizzato in collaborazione con Teatro nelle Foglie e con il sostegno del ministero della Cultura, del Comune di Sarzana e della Regione Liguria.

Per tutti i giorni del festival verrà allestito nello spazio esterno allo chapiteau, il tendone allestito per accogliere il circo, un parco giochi artigianale, un luogo dove adulti e bambini, ogni giorno dalle 19.30, potranno condividere momenti di gioia e creatività. Tramite oggetti quotidiani come gessetti colorati, caschi, pop-corn e una giostra autocostruita ed ecosostenibile, grandi e piccini saranno immersi in un’esperienza partecipativa comunitaria, ricca di fantasia e divertimento. Ogni sera poi spettacoli teatrali o di circo contemporaneo all’interno dello chapiteau, con artisti imperdibili che esploreranno linguaggi della creatività a 360 gradi tra acrobazie, maschere e figure grottesche, in grado di condurre il pubblico in una dimensione colorata e onirica.

Si partirà questa sera con lo spettacolo ’Funeral - Il seppellimento della sardina’ (in scena al circolo Arci di Marinella alle 19), primo lavoro di un giovanissimo collettivo spezzino, formatosi all’interno dei laboratori annuali di teatro e scenografia condotti dagli Scarti, composto da Lucrezia Anastasi, Elsa Canepa, Viola Ferro, Ernesto Gilioli, Silvia Maggi, Pietro Orlandi, Alex Rossi, Carlo Tincani e Alessio Vicic. Lo spettacolo è una parodia funebre, alla quale partecipare circondati da maschere e grotteschi personaggi, spaziando dal claustrofobico sotterraneo all’immensa apertura del cielo. A seguire alle 21.30 da non perdere ’Il Canto del Bidone’, di Generazione Eskere/Alice Sinigaglia (all’interno dello chapiteau), una fiaba ambientata in una discarica, dove una creatura emerge dal buio. A chiudere, l’energia travolgente di Avogadro dr. Samba, il gruppo musicale Under 30 fondato da Davide Sinigaglia. Info: 3464026006.