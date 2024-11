A Luni il riciclo si fa arte

Domani sera, secondo appuntamento con ‘The Fridays’, il format nato per iniziativa dell’associazione culturale Aesthetica che tutti i venerdì porterà nell’atmosfera industrial-chic dello Spazio Made, a Luni, gusto, arte e musica dal vivo. Si inizia, alle 18.30, con la presentazione dell’esposizione di Valentina Biondi in sala Giotto. L’artista, capace di spaziare dalla ceramica al design digitale, passando per la grafica di moda, celebrerà la trasformazione dei materiali e la bellezza della semplicità con ’The Second Life’. Estetica, funzionalità e rispetto per l’essenza degli elementi, saranno i protagonisti dell’esposizione di Valentina Biondi che attraverso il riciclo creativo ha saputo donare una seconda vita a materiali di recupero, come il cartone, trasformandoli in sculture in cui innovazione, artigianalità e natura si intrecciano. Chi lo desidera potrà inoltre fruire del buffet di benvenuto offerto dallo Spazio Made, oltre che degustare cocktail classici e innovativi realizzati da un mixologist.

Dopo l’apericena, che si svolgerà alle 20.30 in Sala Leonardo, la serata proseguirà con il concerto di Eva Marabotti. Alle 21.30 la cantante e strumentista carrarina, accompagnandosi con la tastiera, condurrà l’ascoltatore in un viaggio sonoro scaturito da un’urgenza espressiva autentica. Eva Marabotti, con la sua voce oscura e allo stesso tempo vibrante, condurrà il pubblico, in un universo artistico suggestivo, intriso di miti e popolato da delinquenti, ubriaconi e reduci di guerra. Nato dal recupero di un laboratorio di marmi in disuso, lo Spazio Made, è stato concepito come location per ospitare eventi privati e culturali di varia natura. Da oltre dieci anni infatti l’associazione Aesthetica — che proprio allo Spazio Made ha sede — si è impegnata nell’offrire una proposta culturale esclusiva al territorio ligure-apuano, recentemente culminata con ‘The Fridays’. Si ricorda che la visita all’esposizione di Valentina Biondi e il buffet di benvenuto saranno gratuiti (consumazione non compresa), mentre il costo per assistere all’apericena e al concerto di Eva Marabotti ammonta a 35 euro. Dalle 21.30 possibilità di accedere al concerto e gustare una consumazione, al prezzo di 15 euro. Si consiglia la prenotazione al 333 319 4172.

Elena Sacchelli