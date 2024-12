A lezione per conoscere... la neve

"Prevenire è meglio che spalare!". Alla Spezia prende il via il ciclo di serate di approfondimento "Conosciamo la neve", lanciato dal Cai della Spezia in collaborazione con il Servizio Valanghe Italiano. La prima, intitolata "Meterologia alpina invernale e lettura di un bollettino" è in programma questa sera alle 21 nei locali della sezione locale del Club Alpino Italiano nella ex biblioteca Beghi in via del Popolo e precederà gli incontri del 23 gennaio e del 5 febbraio. Il ciclo è finalizzato all’approfondimento degli argomenti dell’ambiente montano innevato per aumentare la consapevolezza nella frequentazione ed è rivolto ai soci delle sezioni Cai e a tutti i frequentatori della montagna invernale. È possibile registrarsi gratuitamente inviando una mail all’indirizzo [email protected]. Domani, nei soliti locali, alle 19 sarà invece presentato il 14mo corso di Sciescursionismo organizzato dalla scuola intersezionale del Levante ligure "Scaffardi". Alle 21, nel salone consiliare della Provincia, scambio di auguri.