A Levanto si pensa già all’estate Partono le assunzioni stagionali

Operai qualificati, cassieri, spiaggisti, addetti alle pulizie degli stabilimenti balneari, addetti alle pulizie delle spiagge libere, guardiani notturni e bagnini. Un vista della nuova stagione balneare, a Levanto la Levante Multiservizi lancia il consueto bando per assumere a tempo determinato fino a ventisei persone da impiegare negli stabilimenti balneari Casinò e Minetti, nella spiaggia libera attrezzata e in quelle libere del litorale levantese. Un bando molto atteso, quello della società partecipata dal Comune di Levanto, che rappresenta per molti una speranza di impiego. L’avviso è stato pubblicato pochi giorni fa sul sito della società, e c’è tempo fino alle 12 del prossimo 11 marzo per inoltrare la propria candidatura: il curriculum e la domanda – che dovrà essere redatta in forma scritta su carta semplice secondo il modello allegato al bando – dovranno essere inviati alla società con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure attraverso posta elettronica all’indirizzo [email protected], o consegnata a mano presso gli uffici della società, situati in via Vespucci 33, da lunedì al sabato dalle 9 alle 12. La selezione avverrà non solo attraverso esame dei curriculum: le domande saranno esaminate da una commissione e i candidati considerati in possesso dei requisiti richiesti dal bando, saranno convocati per un colloquio di approfondimento in cui saranno verificate le competenze specifiche delle mansioni che il candidato dovrà svolgere per la società: la capacità di relazionarsi con il pubblico, la conoscenza del Codice della navigazione e norme per la sicurezza negli ambienti di lavoro, conoscenza lingue straniere, esperienza lavorativa nel settore portuale, balneare o amministrativo.