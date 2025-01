A Fabiano è arrivato il defibrillatore di Tive6

È stato inaugurato a Fabiano Alto, alla presenza di numerosi cittadini, il defibrillatore donato al borgo dall’associazione Tive6. All’incontro sono intervenuti Paolo Musetti, in rappresentanza del sodalizio, l’assessore Giulio Guerri (per l’amministrazione comunale), Vincenzo Cenci, responsabile di Enel Produzione La Spezia, Tiziano Battaglini, presidente della Pubblica assistenza della Spezia, e il parroco Gianluca Galantini, che ha impartito la benedizione.

La consegna del defibrillatore costituisce un ulteriore passo avanti nella realizzazione del progetto ‘Hertz to Hearth’ per l’obiettivo di una città cardioprotetta, con un defibrillatore in ogni borgo, in modo da dotare di questi preziosi strumenti salvavita i centri abitati più distanti da raggiungere. Questo progetto fino ad oggi, per rimanere nel territorio del capoluogo, ha portato all’installazione di defibrillatori nelle località di Maggiano, Stra’, Lizza, Campiglia e Marola ed altri borghi sono previsti nei prossimi mesi.

L’iniziativa comprende pure un rapporto di collaborazione con la Pubblica assistenza spezzina e della Croce rossa per la presa in carico della cura e manutenzione dei vari dispositivi donati nonché lo svolgimento, a cura del 118, di corsi gratuiti di formazione.