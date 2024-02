Serie D femminile. La Pallavolo Grosseto cerca il riscatto contro lo Jenco

La Pallavolo Grosseto Giorgio Peri e Carmania prova a rimettersi in carreggiata. Dopo il pesante ko dell’ultimo turno di serie D femminile, oggi alle 18 le ragazze guidate da coach Francesco Alpini per la quindicesima giornata ospitano lo Jenco Volley. Dopo il ko di Rosignano le grossetane dovranno obbligatoriamente portare a casa l’intera posta in palio. Grossetane seste con 20 punti in classifica, dopo un inverno abbastanza negativo, mentre la formazione di Viareggio è ottava con 18 punti e quindi insegue le grossetane. Il programma della giornata: Psb Capannoli-Gsd Pallavolo Orsaro, Lupi Santa Croce-Unionvolley Brulotto Riotorto, Oasi Volley Viareggio-Volley Team Lunigiana, Volley Aglianese-Pallavolo Casciavola, Vbc Calci-Fenice Meoni Migliarino, Pallavolo Grosseto-Jenco Volley, Ies Tomei Livorno-Guest Care Volley Sei Rose. Intanto la società grossetana è ripartita con il progetto di Sport e Salute in collaborazione con il Comune di Grosseto!. Oggi, dalle 10.30 alle 12.30 la società sarà presente con l’allenatore e scoutman Andrea Rossi al velodromo (davanti ai distributori dell’acqua) per far divertire chiunque voglia provare la pallavolo. Per chi volesse partecipare si prega di dare conferma al 334.768 3903.