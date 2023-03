L’Invicta va a Modena Gara senza troppi assilli

Ventesima giornata per il campionato di serie B maschile con l’Invicta che sarà impegnata alle 18 al "Palanderlini" di Modena per sfidare il Moma Anderlini Modena: trasferta che sulla carta non dovrebbe destare problemi ai grossetani, visto come gli emiliani sono penultimi in classifica con 6 punti e la formazione di Pellegrino e soci, con 30 punti, è oramai salva da settimane.

Coach Rolando pretenderà sicuramente la vittoria, ma potrebbe concedere anche diverse rotazioni a tutto l’organico, con qualche ragazzo che potrebbe trovare più spazio in campo rispetto alle scorse settimane.

La sfida sulla carta è di quelle alla portata, visto come i modenesi sono un team giovane che sta facendo esperienza e che è conscio del proprio futuro in B maschile. In casa grossetana c’è la mente sgombra, avendo già ottenuto la salvezza, ed essendo gli spareggi promozione oramai troppo distanti. Per Galabinov e compagni c’è l’occasione per provare qualcosa di nuovo in un incontro dove nessuna delle due formazioni avrà la pressione addosso.

Il programma della ventesima giornata del girone f di serie B maschile propone: Moma Anderlini Modena-Invictavolleyball, Volley Club Orte-Gruppo Lupi Pontedera, Modena Volley-Lupi Santa Croce, Kabel Volley Prato-Villa d’Oro, Sir Safety-Edotto Rossi Ascensori, Italchimici Foligno-Ecosantagata Civita Castellana, Tomei Livorno-Imballplast Arno 1967.