La Pallavolo Grosseto risponde presente: Civitavecchia superata

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Successo casalingo fondamentale per la Pallavolo Grosseto nel girone H di B2 femminile Le ragazze targate Luca Consani hanno vinto lo scontro salvezza contro la Pallavolo Civitavecchia 3-0 (25-18, 25-19, 25-19). Vittoria a tutti i costi doveva essere e vittoria è stata. Santerini e compagne hanno gestito la partita con lucidità tenendo sempre il Civitavecchia a distanza di sicurezza, continuando ad alimentare con forza la speranza salvezza. Purtroppo, nel corso del secondo set si è infortunata Giorgia Miceli, costretta ad uscire sostituita da Jolye Tocci. Il Ttcnico Rossano Rossi, nonostante tutte le tegole che ha dovuto amministrare continua a crederci: "Siamo entrati nella fase caldissima del campionato – ha detto Rossi -, noi continuano a lavorare con serietà ed impegno e vi assicuro, non lasceremo nulla di intentato per portare a casa questa salvezza. Ci servirà un impresa sportiva, ma vedo che il gruppo è disposto a provarci. Ora valuteremo l’entità dell’infortunio a Miceli, per capire i tempi". Pallavolo Grosseto è scesa in campo: Poggetti al palleggio in diagonale con Massari, Biagioli e Miceli (sostituita dal secondo set da Tocci), Bacci e D’Erasmo al centro, Santerini libero. Nel corso del match sono subentrate Bertelli, Milani e Colucci.