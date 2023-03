La Gea prima domina, poi sbaglia troppo e si fa superare dal Piombino

La Gea conclude la fase a orologio al terzo posto della classifica di Prima divisione, a causa di una rocambolesca sconfitta contro il Piombino Basket Club (63-60). I ragazzi di Andrea Ciolfi hanno gettato alle ortiche il successo nelle battute finali dell’ultimo quarto, dopo aver sempre condotto la gara, con margini anche di relativa tranquillità. Chiusi i primi dieci minuti sopra di tre punti, Contri e compagni sono andati all’intervallo lungo in vantaggio per 30-35 e nel terzo periodo hanno rosicchiato altri due punti ai piombinesi. I grossetani hanno condotto senza particolari problemi fino al 35’. Una serie di errori al tiro ha costretto la Gea a vedere ridurre il suo vantaggio a sole tre lunghezze, sul 57-60, a due minuti dalla sirena. Il Grosseto ha fallito due buone occasioni, compresi due facili canestri da sotto, per allungare nuovamente e a 1’13 De Santis ha messo dentro la bomba del pareggio. I biancorossi hanno commesso altre ingenuità e a 12 secondi dalla fine hanno subìto la tripla di De Santis, che ha dato il sorpasso definitivo, nonostante due opportunità fallite. "Partita dominata fin dall’inizio – commenta il coach Andrea Ciolfi – nonostante una direzione di gara a dir poco imbarazzante. Non si può dire diversamente. Avversari con un comportamento al di là della sportività, senza nessuna correzione da parte dell’arbitro". La seconda fase inizierà il 2 aprile con un girone composto dalla prima classificata del girone D, la quarta del girone C e la quinta del girone E.

GEA: Bassi 6, Malfanti, Scarpino, Mazzei 15, Contri 5, Di Nisio 2, Scurti 25, Benedetti, Fiorentini 6. Coach Andrea Ciolfi.