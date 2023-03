Il team di D’Auge supera la capolista Robur Massa

Impresa della Pallavolo Follonica nell’ottavo turno di serie D femminile. Con la Pallavolo Grosseto che riposava, i riflettori erano tutti puntati sulla Pallavolo Follonica di coach Giuseppe D’Auge. Le follonichesi hanno compiuto l’impresa, battendo la capolista Robur Massa alle pendici delle Apuane: 21-25, 22-25, 25-20, 28-26, 8-15. Successo al quinto set per le maremmane, autrici di una prestazione superlativa. Avanti due set a zero, hanno incassato il rientro delle padrone di casa, ma poi hanno fatto valere la propria maggior voglia di vincere nel quinto set. Due punti fondamentali per portarsi a 47 punti, cinque punti dietro proprio a Massa, e mantenendo un punto di vantaggio sul Jenco Volley School. Oggi di nuovo in campo per il turno infrasettimanale. Per la nona giornata di ritorno, alle 21, la Pallavolo Grosseto sarà sul campo del Volley Livorno, mentre la Pallavolo Follonica riceve il Rosignano.