Bsc Grosseto sconfitto a Reggio Emilia: difesa fallosa e infortuni pesano

BASEBALL

E’ davvero un periodaccio per il Bsc Grosseto. La squadra di Enrico Vecchi perde anche la seconda sfida della serie a Reggio Emilia (3-2 il finale) e scivola in classifica. Il nove maremmano, decimato da infortuni e defezioni, lotta fino alla fine ma deve arrendersi ancora una volta per gli errori commessi da una difesa troppo fallosa nonostante il monte di lancio dimostri ancora una volta un ottimo valore. Il duello tra le coppie di pitcher Prins/Rodriguez e Madan/Betancourt si risolve a favore di questi ultimi, nonostante il Bsc Grosseto metta a segno due valide in più, compensatIe dai due errori (a zero) dei maremmani, che alla fine sono stati entrambi decisivi.

Il prima base Marucci apre le danze nel secondo attacco portando a casa Isenia con un singolo, per un vantaggio che Prins difende fino al quinto, quando l’errore di Sellaroli (schierato interbase per l’infortunio di Alomà) sulla battuta di Saenz porta all’1-1. Antonia riporta avanti Grosseto con la valida che nel sesto manda ancora a casa Isenia, ma la svolta arriva poco dopo: Urena arriva in base sul secondo errore di Sellaroli e segna sul giro di mazza che decide la partita, il primo fuoricampo stagionale di Marc Rodriguez. Betancourt rileva Madan per le ultime due riprese e ottiene la salvezza lasciando al Big Mat solo una valida e una base-ball: la battuta in doppio gioco di Ludovisi spegne definitivamente le speranze del Bsc, che cede 3-2, una doppia sconfitta che comunque va accettata. Alla fine Isenia è stato anche espulso per uan serie di decisioni arbitrali che hanno fatto molto discutere. Sperando che dal prossimo fine settimana possa rientrare qualche giocatore anche perchè in vista c’è il derby contro il Bbc Grosseto, la stracittadina che vede di fronte due squadre che devono risollevare, in un verso o nell’altro, il loro campionato.