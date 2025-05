Cala Violina a numero chiuso anche quest’anno

SCARLINO (Grosseto)

Dalla mezzanotte di domani sarà possibile prenotare l’accesso alla suggestiva spiaggia di Cala Violina, sul territorio comunale di Scarlino in provincia di Grosseto. A partire da domenica primo giugno anche per l’estate 2025 la nota spiaggia maremmana sarà regolamentata con un numero massimo di 700 presenze giornaliere nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 18.30. Per poter accedere, quindi, è obbligatoria la prenotazione online tramite il sito ufficiale www.calaviolinascarlino.it. Il sistema di prenotazione richiede un contributo simbolico di 1 euro a persona. I bambini da 1 a 12 anni devono prenotare l’accesso ma non pagano. I piccoli sotto l’anno di età non necessitano né di prenotazione né di contributo. Cala Violina è raggiungibile esclusivamente a piedi o in bicicletta. Per parcheggiare sono disponibili l’area di sosta di Val Martina, che deve essere prenotato sempre sul sito www.calaviolinascarlino.gr, e quella del porto turistico di Scarlino (Puntone).

Nella spiaggia, inoltre, è vietato fumare e non è consentito l’accesso ai cani. Da domenica primo giugno al 30 settembre sarà attivo un punto ristoro all’interno dell’area boschiva, e saranno disponibili anche i servizi igienici. Nello stesso periodo saranno presenti gli steward, un assistente alla balneazione grazie al piano di salvamento organizzato dal Comune di Scarlino con il Consorzio MareScarlino e un presidio mobile di primo soccorso della Cri (nei fine settimana delle due settimane finali di giugno e nelle prime due di settembre e tutti i giorni in luglio e agosto).