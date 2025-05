"Cassonetti troppo lontani dalle case"

GROSSETOProblemi nelle campagne intorno a Grosseto per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti. A denunciare la situazione che si sta vivendo all’agro degli Aiali, è un residente. "Abitiamo – dice alla Nazione – in un posto assolutamente disagiato e lontanissimo dalle postazioni dei rifiuti che ci sono state assegnate. Non si può comprendere il disagio che hanno queste persone che abitano nella zona non avendo consegnato loro i bidoncini a casa per fare la raccolta differenziata". Una situazione che da anni è stata portata all’attenzione dell’Amministrazione, senza però non avere risposta. "Prima della nuova ristrutturazione del Comune i bidoni erano stati messi in posti diversi. Crediamo – si legge nella protesta – che chi ha progettato e pensato le procedure e le modalità della raccolta differenziata in un area come quella non conosce la realtà, il territorio. Mancano le basi conoscitive per poter mettere in pratica le buone pratiche per la raccolta differenziata". Lamentele di questo tipo sono arrivate anche da altri residenti in campagna, come al Pianetto e al Querciolo. "Chi ha progettato non si rende conto dei disagi arrecati – chiude il cittadino che ha deciso di uscire allo scoperto – Non si è pensato a migliorare ma a complicare un’operazione semplice quale è quello di conferire i propri rifiuti". Adesso la palla spetta al Comunque che dovrà cercare di risolvere la questione, magari cercando di mettere i bidoni della raccolta differenziata più vicino alle abitazioni.