Il Follonica tenta di chiudere al primo posto Le biancorosse invece salutano la categoria

Si chiude oggi la stagione della Pallavolo Grosseto mentre proseguirà nei playoff l’avventura della Pallavolo Follonica. Ultimo turno di serie D femminile con la Pallavolo Follonica che proverà a conquistare la prima posizione all’ultimo tuffo. Le ragazze allenate da coach Giuseppe D’Auge oggi saranno sul campo del Calci, con inizio alle 18, sesta forza del torneo, mentre la capolista Robur Massa ospita la Pallavolo Orsaro. Follonichesi che potrebbero anche chiudere la stagione regolare con la prima posizione, sempre se tutto filasse liscio.

Ultima fatica della stagione invece per la Pallavolo Grosseto di coach Maurizio Natalini impegnata in casa contro Tomei Livorno, e già retrocessa. Alle 17 al Palazzetto Atleti Azzurri d’Italia l’incontro tra grossetane e livornesi che chiude un campionato molto difficile per la giovane formazione biancorossa alle prese con un livello troppo alto per le proprie potenzialità. Il programma: Facile Salire Vbc Calci-Pallavolo Follonica, Pallavolo Grosseto-Tomei Livorno, Guest Care Volley Rosignano-Ospedalieri Volley, Ambra Cavallini Pontedera riposa, Katinka Travel Casciavola-Migliarino Volley, Robur Massa-Pallavolo Orsaro, Jenco Volley School-Volley Livorno.