Serie D, pareggio scoppiettante per il Follonica Gavorrano sul campo del Poggibonsi

Un momento dell'incontro

Follonica, 7 febbraio 2023 - Gol e spettacolo nella bella sfida tra Poggibonsi e Follonica Gavorrano, rispettivamente terza e quarta forza del campionato. La gara finisce sul 4-4, dopo aver chiuso la prima frazione sul 3-1 per i padroni di casa. L’inizio è in salita per il Follonica Gavorrano: ad andare in gol al 5’ è infatti il Poggibonsi, con Regoli che batte Ombra da posizione defilata portando i suoi in vantaggio.

Passano solo cinque minuti e al 10’ raddoppiano i padroni di casa: palla insidiosa su calcio d’angolo messa in mezzo da Camilli e respinta dal portiere biancorossoblù. La sfera rimane però in area e il primo a raggiungerla è Gistri, che la deposita in rete segnando il gol del 2-0. Prova a reagire la squadra di Bonura al 23’: prima con una punizione ribattuta di Lorusso. Poi lo stesso attaccante mette in mezzo una buona palla per Souare, che però spara alto. Lorusso va anche in gol pochi minuti più tardi, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 30’ il Follonica Gavorrano accorcia le distanze: Battistelli lancia per Lorusso, il quale mette in mezzo una bella palla per Marcheggiani, che anticipa un difensore e deposita la palla in rete. Poi al 35’ nuova occasione per i biancorossoblù, con Origlio che va al tiro dopo una serie di batti e ribatti senza però trovare la porta. Il Poggibonsi si riporta sul doppio vantaggio al 37’, ancora una volta con Regoli che realizza la sua personale doppietta, segnando dopo una serie di rimpalli con un rasoterra preciso che batte Ombra.

Il Follonica Gavorrano non ci sta e al 40’ è Khribech che si rende pericoloso dall’altra parte, presentandosi in area di fronte al portiere, ma Pacini para e sventa una ghiotta occasione. Poco dopo ci riprova Marcheggiani, ma la sua conclusione termina fuori. I biancorossoblù chiudono in avanti la prima frazione, riprovandoci anche con un’azione pericolosa nella quale manca solo la battuta vincente da parte di Khribech e Marcheggiani, che non riescono ad avventarsi sull’insidioso tiro-cross di Lorusso. Al termine dei 2’ di recupero concessi dall’arbitro le due squadre vanno così negli spogliatoi sul risultato di 3-1. Alla ripresa è la squadra di Bonura che si porta in avanti alla ricerca del gol, che arriva al 55’: Marcheggiani crossa e Souare di testa batte Pacini, accorciando di nuovo le distanze portando il parziale sul 3-2. Al 58’ bel calcio di punizione battuto da Khribech, che impegna il portiere di casa alla deviazione in tuffo, con la palla che termina in angolo. Sugli sviluppi del corner Lorusso tenta la rovesciata impattando bene la sfera, ma ancora una volta Pacina blocca. Passa soltanto un minuto e al 59’ i biancorossoblù trovano il gol del pari ancora con Talla Souare, che riceve una sponda di Khribech e mette la sfera in rete. Palla al centro e 3-3 tra Poggibonsi e Follonica Gavorrano, con la gara che torna in equilibrio. Al 63’ Souare sfiora addirittura la tripletta, mettendo fuori un colpo di testa su azione di calcio d’angolo. L’incredibile rimonta dei biancorossoblù si concretizza al 69’ con il vantaggio, con Marcheggiani (doppietta anche per lui) che mette in rete dopo aver ricevuto un pallone al bacio da Lorusso.

All’84’ il Poggibonsi ci prova con Gistri, che tenta una conclusione da fuori area. È però attento Ombra, che respinge la sfera. Quando scocca il 90’ il Poggibonsi arriva però al gol del pari: è Riccobono a riportare il match in equilibrio dopo aver ricevuto da Regoli, su schema di calcio d’angolo. Nei 5’ di recupero concessi dall’arbitro i biancorossoblù cercano il gol vittoria prima con Souare, bloccato da Pacini con una gran parata, poi con Barlettani, che calcia alto. Al triplice fischio termina quindi sul 4-4 una partita piena di gol e di emozioni. Dopo il 3-1 a fine primo tempo, nella ripresa è arrivata la veemente reazione del Follonica Gavorrano, che è riuscito a ribaltare il risultato, chiuso poi sul pareggio finale agguantato al 90’ dai padroni di casa. Un altro punto esterno conquistato in un big match dai ragazzi di Bonura, che solo mercoledì avevano fermato la Pianese sull’1-1.