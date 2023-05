Bonura e FolloGavo, le strade si dividono

Due anni intensi, dove si è visto un gran bel gioco. Una squadra offensiva e propositiva. Due anni conditi da la conquista – storica – della Coppa Italia di serie D e una finale playoff ed una semifinale playoff quest’anno.

Si è chiusa l’avventura di Marco Bonura sulla panchina del Follonica Gavorrano. Termina infatti il rapporto sportivo tra il tecnico milanese e la famiglia biancorossoblù, dopo due stagioni intense che hanno portato la formazione mineraria tra quelle di élite del panorama calcistico della serie D. Ancora brilla negli occhi di tutti i tifosi e degli appassionati la conquista del trofeo che mette in competizione oltre 170 squadre di categoria. Un cammino sontuoso durante la stagione 202122 culminato con la vittoria in finale contro la Torres, oltre alla conquista della finale play off al termine di un campionato di alto livello, terminato in quarta posizione. Stesso piazzamento anche nella stagione appena terminata, dove le avversarie di livello, se possibile, erano ancora più numerose rispetto all’annata precedente.

"Ringrazio la società per questi due anni – le parole di Marco Bonura –. Mi ha dato la possibilità di allenare in una piazza importante, dove abbiamo ottenuto una finale e una semifinale play off e una Coppa Italia vinta. Devo ringraziare i giocatori. Ovviamente anche la proprietà, che durante la stagione mi ha anche protetto e difeso, ha fatto sì che potessi finire l’anno in maniera tranquilla ottenendo un piazzamento play off, che è sempre stato l’obiettivo".

La società si metterà subito al lavoro per il nuovo allenatore. "Bonura è stato un allenatore scrupoloso – dichiara il patron Luigi Mansi – con il quale la società ha raggiunto due significativi obiettivi, in linea con quanto stabilito a inizio mandato. Al termine di questo biennio desidero esprimere all’allenatore i miei ringraziamenti per quanto fatto sul campo e gli auguro i migliori successi nel prosieguo della sua attività".