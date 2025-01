Basket serie D, la Gea Grosseto debutta sabato 9 ottobre sul campo della Valdicornia

Grosseto, 4 ottobre 2021 - Il comitato regionale della Fip ha ufficializzato i calendari della prossima stagione di basket. La Gea Grosseto, autoretrocessa lo scorso dalla C silver alla serie D, farà il suo debutterà sabato 9 ottobre alle 21,15 sul campo di Campiglia Marittima contro la Valdicornia Basket. Un impegno che servirà a capire ai ragazzi guidati da Pablo Crudeli le difficoltà di un girone a 11 squadre, nel quale si confronteranno anche con Bellaria Cappuccini (che i biancorossi affronteranno nell’esordio casalingo del 17 ottobre), Pall. Piombino, Calcinaia, Castelfranco Frogs, Libertas Lucca, Shoemakers Monsummano, Fides Livorno, Cestistica Audace Pescia e Basket San Vincenzo. "E’ un girone - sottolinea il presidente Gea David Furi - logisticamente perfetto per noi, ma sicuramente tecnicamente e più difficile di quello fiorentino, che abbiamo affrontato nell’ultima stagione di serie D, conclusa con una promozione". La Gea si è presentata al via della nuova stagione, vincendo l’amichevole a Piombino, con una formazione tutta “made in Grosseto”, con i graditi ritorno di Jacopo Roberti, che ha saltato il campionato di serie C silver, e Dario Romboli, che due stagione fa vinse il campionato di Promozione. Quattordici i giocatori in rosa, compresi i rookie Alberto Mazzei, classe 2003, e Federico Baccheschi, classe 2004. Mazzei, insieme a Lorenzo Scurti, si dividerà tra l’altro tra la serie D e il campionato Under 19 Eccellenza con il Costone Siena. A richiedere i due gioiellini grossetani è stato l’allenatore senese Marco Collini, indimenticato playmaker biancorosso. Baccheschi, invece, si farà le ossa giocando anche con la squadra Gea di Prima divisione, guidata da Marco Santolamazza. "Siamo riusciti a mettere insieme un bel gruppo - gongola David Furi - affiatato, con i ragazzi che sanno stare bene insieme. Sarà il campo a testare il nostro valore, ma alla vigilia del campionato abbiamo l’ambizione di conquistare un posto nei playoff, orgogliosi di avere una squadra fatta in casa". La rosa della Gea Grosseto: Jacopo Roberti, Mattia Ricciarelli, Giacomo Neri, Giovanni Piccoli, Alberto Mazzei, Federico Bacceschi, Nicolas Battaglini, Lorenzo Scurti, Dario Romboli, Edoardo Furi, Mirko Mari, Matteo Bambini, Andrea Simonelli, Lorenzo Morgia.