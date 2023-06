Accordo tra Grifone e Paganico Un partnership tecnico-sportiva

Allora ci sono novità da poter scrivere? "Per il momento non è possibile – risponde il direttore generale Filippo Vetrini – per ovvi motivi che tu ben conosci". Almeno conoscere quali sono i ruoli su cui punti maggiormente? "Io sto facendo una giro a 360 gradi perché tutti i ruoli hanno bisogno di un ritocco" conclude il direttore generale del Grifone. Intanto la società del patron Gianni Lamioni si sta muovendo a livello di settore giovanile. "Nell’ottica di uno sviluppo ad ampio raggio del settore e con il reciproco scopo della valorizzazione del territorio – si legge in un comunicato – l’Us Grosseto 1912 informa di aver stretto una partnership tecnico-sportiva con la società Usd Paganico. Un accordo in prospettiva futura e che sarà accompagnato da un atto di affiliazione ad hoc al Grifone. I tecnici del Grosseto metteranno a disposizione le proprie conoscenze e competenze confrontandosi con gli allenatori del vivaio del Paganico all’interno di un comune campo di lavoro. Sulle maglie delle giovanili del Paganico sarà apposto lo stemma del Grifone che potrà essere sfoggiato con orgoglio dai calciatori di tutte le età. L’Us Grosseto – conclude la nota – esprime la propria soddisfazione per il raggiungimento di un’intensa propedeutica alla crescita del calcio a chilometro zero dando il benvenuto all’Asd Paganico nella famiglia biancorossa".

Paolo Pighini