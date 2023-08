Proposta di matrimonio nell’allevamento di alpaca. “Momento indimenticabile”

Grosseto, 29 agosto 2023 - È sicuramente un luogo insolito dove fare una proposta di matrimonio, ma è proprio quello che è successo da Albus Alpacas, allevamento a Sasso D'Ombrone, in provincia di Grosseto, in piena campagna maremmana. Qui gli oltre 30 alpaca haucaya aspettano gli utenti per emozionanti passeggiate insieme. Tra i visitatori, il 26 agosto, c’era anche una coppia di innamorati, ed è successo che lui, inginocchiato, chiedesse alla sua ragazza di sposarlo. “Qui da Albus Alpacas si vivono anche momenti indimenticabili come questo – hanno detto dall’allevamento – . Siamo molto felici di essere stati scelti per una cosa così importante come la proposta di unirsi per sempre nella vita. E siamo contenti che i nostri alpaca abbiano reso questo momento ancora più speciale”. A spiegarci come sono andate le cose è Raffaello Compiani, manager di Albus Alpacas, che spiega: “Ci ha contattato il ragazzo, Luke, il futuro marito, prenotando la passeggiata qui da noi e chiedendoci se fosse stato possibile fare la proposta di matrimonio. Noi gli abbiamo spiegato come si svolgeva la passeggiata. Cecilia Scheggi è la giovane allevatrice titolare dell’allevamento nonché mia compagna, nonché allevatrice degli alpaca e colei che ha accompagnato i due ragazzi americani in passeggiata insieme a un nostro collaboratore. Abbiamo organizzato insieme a Luke il momento giusto. Arrivati in prossimità dell’Ombrone, nel campo di erba medica dove abbiamo fatto una sosta, lui praticamente ha tirato fuori l’anello e ha chiesto in sposa Amanda. Avevamo concordato che in quel momento lei non poteva avere l’alpaca al guinzaglio, perciò un membro dello staff allora si è avvicinato a lei con la scusa di dover fare un controllo all’animale. La proposta è avvenuta il 26 agosto pomeriggio, durante la passeggiata che facciamo alle ore 17. Gente che è venuta vestita da sposa ci è capitata, ma qui da noi questa è stata in assoluto la prima proposta di matrimonio. Come mai hanno scelto il nostro allevamento per questo momento speciale? Sapendo che alla sua ragazza, Amanda, piacciono gli animali, probabilmente Luke guardando su Google le attrazioni turistiche che si possono fare in questa zona, ci ha trovato e ha visto le tantissime recensioni positive. Anche la coppia ha fatto un’ottima recensione, dicendo che è stata l’esperienza più bella di tutta la vacanza fatta in Italia”.

