Palio marinario, la novità. Gli under 23 in acqua il 6. Si svelano gli equipaggi

MONTE ARGENTARIOL’82esimo Palio Marinaro dell’Argentario scalda i motori. Manca un mese e mezzo all’evento più atteso dell’anno, ma la manifestazione principale dell’estate santostefanese viene anticipata da tanti eventi collaterali che infiammano gli animi dei contradaioli. E quest’anno ci sarà una variazione: per la prima volta dopo tanti anni, infatti, la regata del Palietto dedicata ai giovani Under 23 non si terrà nel giorno del santo patrono, ovvero il 3 agosto, ma verrà anticipata al 6 luglio, per tenere alta l’attenzione agli eventi del Palio più a lungo. Prima, nella giornata di domani, ci sarà alle 21 la presentazione del manifesto del Palio sul piazzale del Comune, mentre alle 21,30 verranno presentati gli equipaggi del Palietto, seguiti dalla musica live della Big Men & Under The Bank. Gli armi dei quattro rioni saranno così composti. Croce: Andrea Sclano, Giacomo Rosi, Filippo Sclano, Tommaso Palombo e Jesam Accolla. Fortezza: Davide Giovani, Riccardo Schiano, Leonardo Cerulli, Mirko Rosi e Alessio Gianfelici. Pilarella: Francesco Infetti, Giulio Bausani, Giordano Picchianti, Christian Capitani e Filippo Bocchia. Valle: Riccardo Loffredo, Alessandro Bucci, Manuel Capitani, Andrea Benedetti e Tommaso Bianchini. Domenica 6 sarà dunque il giorno della gara: alle 18 partirà la sfilata dal corso Umberto I, poi alle 19 lo sparo e la gara nello Stadio di Turchese, sulla distanza di 2400 metri con sei vasche da percorrere.

La settimana successiva, domenica 13 luglio alle 18,45 nel piazzale dei Rioni, ci sarà la tradizionale consegna con la benedizione dei quattro battelli Maestrale, Grecale, Scirocco e Libeccio. Si arriva poi al 2 agosto con la presentazione dello stendardo del Palio alle 18,30 nella chiesa di Santo Stefano, mentre alle 21 ci sarà la processione a mare in onore del patrono Santo Stefano. Arrivando così alla settimana del Palio: il 12 agosto corteo storico e lettura del bando di sfida, il 13 riconsegna delle imbarcazioni con misurazioni dei remi e dei timoni e in serata talk show e presentazione degli equipaggi. Il 14 messa e benedizione, poi la processione in onore dell’Assunta. E il 15 agosto, dopo la sfilata, l’82esimo Palio Marinaro dell’Argentario al calar del sole. Infine il 16 si passa al Paliotto, alla tombola e all’esibizione della banda Baffigi, per poi terminare con la festa del rione vincente il 23 agosto.

Andrea Capitani