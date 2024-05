Piazza Marconi, pedone investito da un autobus

Grosseto, 30 maggio 2024 - Un pedone è stato investito da un autobus questa mattina, 30 maggio, poco dopo le 11.30. L'episodio è avvenuto in piazza Guglielmo Marconi a Grosseto. Per l'incidente è stato immediatamente attivato l'intervento del 118 dell’Asl Tse. La persona che è stata soccorsa è un uomo di 63 anni che è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto in codice 3. Sul posto sono intervenute una automedica, l'ambulanza della Misericordia di Grosseto e le forze dell'ordine che hanno messo in sicurezza la zona. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e chiarire eventuali responsabilità.