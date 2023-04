Ciclismo: la sfida dalla Rocca di Montemassi al Castello di Albola

Roccastrada, 27 aprile 2023 - Dalla bella Rocca di Montemassi e più precisamente dalla omonima Fattoria non distanti da Roccastrada in provincia di Grosseto, allo splendido Castello di Albola nella terra del Chianti a cinque chilometri dal centro di Radda in Chianti.

E’ questo l’itinerario di 130 chilometri lungo un percorso vallonato e frastagliato di saliscendi e di qualche impennata, che la Pol. Tripetetolo, società fiorentina di Lastra a Signa presieduta da Valter Biancolini organizza sabato 29 aprile la seconda edizione della gara per élite e under 23.

Ma questa volta con il Memorial a lui intitolato sarà l’occasione anche per ricordare uno splendido personaggio del ciclismo, un bel campione come è stato Fabrizio Fabbri da atleta, e poi apprezzato direttore sportivo.

Pistoiese de La Ferruccia, classe 1948, scomparso il 3 giugno 2019, Fabbri fu professionista dal 1970 al ’79 con una decina di vittorie, tre tappe al Giro d’Italia, Tre Valli Varesine, Giro di Puglia, Giro dell’Appennino e per due volte il Gp Industria e Commercio a Prato.

Un ricordo per onorare la sua memoria e per dire grazie al figlio Francesco che con l’azienda Fabbri Carrelli Elevatori è uno degli sponsor più rappresentativi della società di Lastra a Signa.

Tornando alla gara ed al suo percorso (nel 2022 alla prima edizione s’impose Sergio Meris del Team Colpack) è da ricordare il finale in salita per raggiungere il Castello di Albola con 2 km e 600 metri che presentano una pendenza media del 9 per cento con punte del 16 e 18.

Alla gara che si avvale dell’importante apporto e collaborazione del Comune di Roccastrada con il sindaco Francesco Limatola, la vice sindaca e assessora allo sport Stefania Pacciani e l’assessore alla cultura e turismo Emiliano Rabazzi, e naturalmente in primis della proprietà della Fattoria Rocca di Montemassi e del Castello di Albola, la famiglia veneta Zonin, sono iscritti 155 atleti di una ventina di società tra le quali anche il Team inglese Zappi.

La direzione di gara affidata a Enzo Amantini e Fabrizio Carnasciali con partenza della gara alle ore 14.