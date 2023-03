Grosseto, famiglia afghana con sette figli dorme in stazione, scatta catena di solidarieta

La stazione di Grosseto

Grosseto, 6 marzo 2023 – Un'intera famiglia di profughi afghani in fuga, composta da padre, madre e sette figli minori, è stata trovata alla stazione ferroviaria di Grosseto nella notte tra domenica e lunedì dalla Polfer.

La famiglia, non sapendo dove andare, si è fermata alla stazione di Grosseto, che a quell'ora era deserta. Il gruppo familiare ha dormito a terra, poi nella mattina di lunedì genitori e figli sono andati in questura per registrare la propria presenza.

I servizi sociali del Coeso Società della salute sono quindi intervenuti a sostegno della famiglia trovando una soluzione alloggiativa.

«Si è trattato di un intervento complesso - spiega Tania Barbi, direttrice del Coeso Società della salute -. Nella giornata odierna è arrivata una segnalazione su una famiglia in evidente stato di necessità. L'intervento è stato particolarmente difficile, dato che si tratta di un nucleo familiare composto da nove persone con presenza di soggetti fragili. Per la presa in carico è stata attivata la rete territoriale che come sempre ha risposto con sollecitudine, e tempestivamente sono attivati percorsi per la valutazione dello stato di salute del nucleo familiare».