Follonica, violento scontro nella notte tra due moto e un’auto: due ragazzi feriti

Follonica (Grosseto), 1 novembre 2023 – Incidente stradale questa notte, tra il 31 ottobre e il 1 novembre, a Follonica. Uno scontro violento, avvenuto sulla via Massetana. Un'auto e due motorini si sono scontrati frontalmente in prossimità del sottopasso.

In sella alle due moto c’erano due ragazzi, che sono rimasti gravemente feriti nell’impatto. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, che sono subito intervenuti sul posto insieme al personale sanitario del 118.

Ad avere la peggio nello scontro frontale sono stati i due conducenti quindicenni che viaggiavano a bordo dei ciclomotori. Entrambi i ragazzi, a causa delle ferite riportate, sono stati trasportati d’urgenza all'ospedale di Siena, a bordo dell'elisoccorso pegaso 2 di cui si è richiesto l’intervento. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Follonica, oltre a collaborare con il personale sanitario per l’immobilizzazione su asse spinale dei due feriti, ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati. Maurizio Costanzo