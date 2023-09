Gli yacht di Zekelman e Della Valle nelle acque dell’Argentario

Monte Argentario (Grosseto), 24 settembre 2023 – Seven Seas, adesso chiamato Man of Steel, in sosta tecnica di trasferimento, in rada di fronte al paese. Altair invece ormeggiato alla Pilarella, di fianco a un habitué come Rose Pigre. I due yacht di lusso, che appartengono ad altrettante famiglie di supermiliardari, fanno mostra di sé nelle acque di Porto Santo Stefano. Seven Seas, posseduto in passato dal famoso regista Steven Spielberg, adesso appartiene al barone dell’acciaio Barry Zekelman, ceo della Zekelman Industries, che lo ha acquistato qualche anno fa per 130 milioni di euro e lo ha rinominato appunto Man of Steel. Lungo 86 metri, dispone di nove cabine, un eliporto e anche un cinema. Altair fa invece parte della flotta della famiglia Della Valle, dato che Diego è un grande collezionista di imbarcazioni di lusso. Si tratta di uno yacht da 50 milioni dalla lunghezza di quasi 60 metri. Il fine stagione porta dunque in dote altri due super yacht di prestigio nelle acque dell’Argentario.