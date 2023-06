World Ocean Day Serata tra pesce e champagne

Per celebrare la Giornata mondiale degli oceani, il Gallia Palace Beach Golf resort aderisce alla campagna "Seasonality" di Relais & Châteaux con una cena a base di pescato sostenibile, in abbinamento ai vini del main partner champagne Pommery. Un menù di quattro portate che rivisita la cucina Toscana tradizionale per accendere i riflettori sullanecessità di tutelare l’oceano, una delle nostre principali fonti di sostentamento, dal sovrasfruttamento delle sue risorse. L’appuntamento è per stasera con lo chef Fabrizio Reffo che celebrerà il World Oceans Day 2023. Sarà dunque il mare della baia di Punta Ala a fare da sfondo alla serata che si svolgerà nella Pagoda, il ristorante sulla spiaggia privata dell’hotel che nel mese di maggio ha riaperto per la stagione estiva, in una veste completamente rinnovata. I lavori hanno mantenuto la sua struttura originale "a ombrello", costruita nel 1962 dalla proprietà ispirandosi a una villa di famiglia in Messico, sottolineando l’impegno della famiglia Ansaldi nei confronti del proprio territorio attraverso l’uso esclusivo di materiali naturali come teak e bamboo e rivisitando gli spazi interni in modo da offrire a tutti gli ospiti una vista mare a 180°. Nel menu elaborato in esclusiva per la serata dallo chef Fabrizio Reffo la delicatezza delle carni di ricciola, astice e triglia, approvvigionati secondo criteri sostenibili, incontrerà i sapori del territorio – il pecorino di Pienza, le favette e gli asparagi – con un inedito twist esotico dato da lime, coriandolo e zenzero.

Le portate saranno accompagnate dagli champagne del main partner della serata Maison Pommery, del Gruppo Vranken-Pommery Monopole dal 2021 "Société à mission" per gli sforzi profusi nell’affrontare le sfide sociali, societarie ed ambientali che con i ristoranti associati a Relais & Châteaux condivide una concezione dell’eccellenza come frutto di un equilibrio perfetto tra lavoro dell’uomo e della natura. Una visione che trova la sua migliore espressione nella Cuvée Louise 2005, proposta per la serata: uno champagne di grande eleganza.