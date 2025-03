Wellcome Point di Vetrina Toscana. In centro prodotti tipici e caccia al tesoro

I sapori della tradizione delle Città del Tufo tornano a invadere il centro di Grosseto. Oggi e domani il "Welcome Point di Vetrina Toscana" di Confcommercio, in Corso Carducci 25, ospiterà nuovamente i prelibati prodotti da forno del Panificio Bellumori e Canini di Sovana, offrendo una selezione di eccellenze enogastronomiche del territorio. Grande soddisfazione per questa iniziativa è espressa dal presidente di Confcommercio Giulio Gennari e dalla direttrice Gabriella Orlando, che sottolineano come il Welcome Point di Vetrina Toscana sia ormai un punto di riferimento per la valorizzazione delle eccellenze locali. "La nostra bottega ha riscosso un entusiasmo straordinario – commentano – confermando quanto sia importante avere uno spazio nel centro storico dedicato alla promozione dei prodotti tipici. Sono sempre più numerose le imprese interessate a prendere parte a questa vetrina".

Il fine settimana di festa nel centro storico sarà arricchito anche da un’iniziativa ludica che ha già riscosso grande successo nella precedente edizione. In collaborazione con Francesco Di Murro, torna infatti la caccia al tesoro fotografica, un gioco a squadre che si concluderà con un premio a sorpresa.

L’attività si svolgerà oggi e domani (orario 10.30-19) e per partecipare sarà sufficiente iscriversi chiamando il numero 328 3523685, con prenotazione obbligatoria. Ogni squadra potrà essere composta da un massimo di cinque persone e, prima di iniziare il gioco, dovrà presentarsi al Welcome Point di Vetrina Toscana Confcommercio, in Corso Carducci 25, per ritirare la mappa e il foglio con gli indizi.