Walking Tour di Roccatederighi: un viaggio tra storia e sapori toscani

Già solo per arrivare a destinazione, il viaggio regala un panorama unico, da togliere il fiato. La Maremma è un vero angolo di paradiso. A farne parte di questo angolo delle meraviglie è un paese a più di 500 metri sopra il mare, un vero borgo arroccato su una delle classiche colline maremmane con una storia tutta da raccontare, che risale a prima dell’anno mille. D’altronde le mete si scelgono con gusto, e Roccatederighi è una di queste.

Grazie all’iniziativa Walking Tour di Roccatederighi (Camminare con gusto) promossa da Confcommercio Toscana e Confcommercio Grosseto nell’ambito del progetto regionale Vetrina Toscana, nato per valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali con il sostegno della Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, ieri è stata data voce, spazio e visibilità ai commercianti e ristoratori del luogo.

"Si tratta di un’esperienza unica – afferma Gabriella Orlando, direttrice di Confcommercio Grosseto – la scelta è ricaduta su Roccatederighi perché è uno dei Ccn più attivi, dinamico e pieno di idee e per la magia dei luoghi, abbiamo scoperto la cordialità del paese e avuto modo quanto le persone arrivando qui diventino subito rocchigiani dando quindi un valore aggiunto a chi vive in questo paese".

Dopo una visita guidata al paese, scoprendo ogni suo scorcio nascosto nella sua struttura antica, la camminata si è conclusa con gusto e soprattutto a tavola. Sono stati tre i ristoranti che hanno messo nei piatti le loro tradizioni ed esperienze. A raggiungere il gruppo della camminata anche il sindaco di Roccastrada Francesco Limatola. "Roccatederighi ha una comunità molto unita – ha detto il sindaco- con dei valori autentici, è stato facile infatti accompagnarla nella realizzazione del Ccn. Se vogliamo vincere le sfide che abbiamo davanti dobbiamo fare rete".

Prima tappa Locanda Da Nada. Ma non come la cantante bensì come la nonna del marito di Laura Tamburelli. "Nasce nel 1948 – spiega Laura – e la nostra filosofia è offrire un cibo buono e sano. La nostra mission è rieducare le persone al buon cibo. Vogliamo rieducare i palati perché purtroppo si è perso negli anni la ricerca del cibo sano. Punto tutto sulla qualità dei prodotti, anche non a chilometro zero. Il focus sono alimenti sani. Da Nada è casa".

Poi la Trattoria Il Corso da Francesca Longhitano. "Qui risiede il sapore dell’istante dove ogni boccone racchiude un boccone di vita – racconta Francesca – metto in ogni piatto tanta passione. Questa iniziativa è importante, è un momento storico difficile ed abbiamo bisogno di essere guidati e sostenuti. E’ inutile che un ristoratore metta il cuore se poi non è correlato dalle pubbliche amministrazioni e associazioni di categorie. Il mio locale è famiglia".

Successivamente tappa al ristorante Il Sesto Canto da Daniele Stacchini, che è anche presidente del Ccn. "Roccatederighi è un paese che deve essere vissuto – dice –. L’importante è che le persone si alzino da tavola e si ricordino non solo dei piatti ma anche del paese stesso. Mi auguro che questa giornata sia uno slancio per il futuro, ne abbiamo bisogno. Stiamo lavorando come Ccn, anche con altri progetti come ‘Borgo della lettura’ per valorizzare il nostro paese".

Ultima tappa, quella più dolce all’Osteria Da Giannino. Ogni itinerario del progetto, percorribile a piedi, è arricchito da un Qr Code che consentirà di accedere a mappe digitali e informazioni sui luoghi da visitare, sulle tradizioni culinarie locali e su come riprodurre a casa alcune delle ricette tipiche. Con lunghezze variabili tra i 2 e i 5 chilometri, i sei percorsi proposti sono adatti a tutti, anche ai meno esperti, e possono essere percorsi in ogni stagione dell’anno. "Invitiamo tutti, nei prossimi giorni – concludono – a provare il walking tour di Roccatederighi".