"Vitellino sbranato da tre lupi"

ALBERESE

"Lunedì scorso una mucca ha partorito un vitellino, ma intorno alle 6 si sono presentati tre lupi all’interno della stalla lacerando il piccolo". È quanto denuncia la presidente del Comitato Pastori d’Italia , Mirella Pastorelli (foto). Episodio accaduto nell’azienda agricola, Pasubio di Perin, che si trova all’interno del ’Parco della Maremma’ . "L’azienda agricola che alleva mucche di ottima qualità – prosegue Pastorelli – come già riferito, si trova all’interno del Parco della Maremma, luogo idilliaco visitato da molti turisti e da molte scolaresche . Alla luce di quanto è successo è palese che siamo circondati da un numero indecifrabile di predatori che stanno mettendo a repentaglio anche l’incolumità delle persone. I lupi sono entrati nella stalla e hanno sbranato il vitello , fortunatamente non era presente il proprietario perché chissà pur di mangiare la povera bestia quale reazione poteva esserci. Come comitato abbiamo chiesto alla Regione Toscana che si faccia portavoce presso il Ministero Mase di andare in deroga ogni qualvolta ci sono predazioni come in questo caso, deroga prevista dall’articolo 16 della Direttiva Habitat , attuata già da tempo dagli altri Stati membri della comunità europea. La presidente, nuovamente, sollecita il governo affinchè modifichi la legge numero 157 del 1992 che prevede una super protezione del lupo. La presenza massiccia del lupo è un problema serio e grave che la politica sta sottovalutando non comprendendo il danno che sta procurando alla nazione".