Visita oculistica, botta e risposta

Secondo la Asl la visita oculistica – seppur effettivamente rimandata – non è stata effettata perché il cittadino non si è presentato nel giorno stabilito, ma la spiegazione è invece contestata e smentita dal cittadino stesso: "Io il 18 di ottobre mi sono presentato, eccome. Ma mi è stato detto che il mio nome non risultata nell’elenco".

In ogni caso, ieri Florindo Rosa – che aveva segnalato appunto il problema vissuto per essere sottoposto alla visita – è stato contattato dalla Asl e ha potuto essere visitato. "Questo è vero – dice Rosa – e devo ringraziare il primario di Oculistica che si è preoccupato personalmente di farmi chiamare e poi di visitarmi, con grande cortesia e professionalità".

Secondo la Asl, però, i fatti erano andati modo diverso.

"Abbiamo ricostruito l’accaduto – spiega la Direzione con un comunicato stampa –. Il 22 giugno il signor Rosa ha prenotato autonomamente tramite il sistema online la visita oculistica in via Don Minzoni per il 9 ottobre, giorno in cui, a causa di un improvviso problema della specialista comunicato nella tarda mattinata dello stesso giorno, le visite sono state annullate e tutti gli utenti prenotati, compreso il signore, sono stati contattati per riprogrammare la visita. Il paziente ha avuto il nuovo appuntamento per il 6 novembre. L’11 ottobre, poi, a seguito di richiesta dello stesso signore, un’operatrice dello sportello di via Don Minzoni disdice l’appuntamento del 6 novembre e e lo anticipa al 18 ottobre, in questa ultima data il cittadino, secondo quanto dichiarato dallo stesso alla stampa, si reca al distretto ma, come risulta dai dati di retrosportello e dall’attestazione del medico oculista in servizio, non si presenta alla visita. Si presenta invece il 6 novembre ma chiaramente chiaramente, la visita non viene erogata essendo stata disdetta settimane prima".

"Le cose non sono andate assolutamente così – ribatte Rosa –. Fra l’altro, com’è pensabile che io il 18 ottobre mi sia presentato allo sportello e poi non sia andato a farmi visitare? Sarei un folle, no? Io il 18 ottobre sono andato e allo sportello mi è stato detto che il mio nome non risultava e mi hanno di nuovo fissato l’appuntamento al 6 novembre".