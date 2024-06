Visioni di Storia e Arte su Amazon Kdp. Il primo volume è dedicato a Caravaggio

Esce sulla piattaforma Amazon Kdp il primo volume della collana Visioni di Storia e Arte, dedicato al Caravaggio. Il progetto è ideato e diretto da Laura Pieroni, studiosa di storia e arte e organizzatrice del Concorso Letterario Argentario e del Premio Caravaggio, giunto alla sua ottava edizione. "Il progetto editoriale si distingue per il suo carattere divulgativo – spiega – e per la capacità di compendiare in modo esaustivo le biografie di figure storiche di spicco, arricchite da immagini create con tecnologie avanzate di intelligenza artificiale". La collana Visioni di Storia e Arte si pone l’obiettivo di offrire ai lettori un’esplorazione sintetica ma dettagliata delle vite di personaggi che hanno lasciato un segno nella storia. "Ogni volume – prosegue la curatrice – è suddiviso in brevi e incisivi capitoli, fornendo un rapido ma preciso excursus, supportato da elenchi puntuali e cronologie degli eventi trattati". Le illustrazioni sono realizzate con tecniche di grafica digitale avanzate. Le immagini, inizialmente generate con l’intelligenza artificiale, sono state poi raffinate con interventi grafici basati su un attento esame di ritratti, disegni, opere pittoriche e documenti storici. Il primo volume della collana è dedicato a Michelangelo Merisi, conosciuto come Caravaggio, di cui esplora le fasi salienti della vita, dalle umili origini alla sua esistenza tumultuosa e alla prematura scomparsa. "Caravaggio è celebrato come pittore di straordinaria rilevanza – conclude Pieroni – il cui stile innovativo e provocatorio ha influenzato profondamente il panorama artistico europeo. Il volume analizza anche le opere e le figure che lo hanno circondato, contribuendo a consolidare la sua immagine".

R.B.