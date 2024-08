Violenza sul lungomare. Rissa tra ragazzini. Accoltellati due minorenni

Tutto è iniziato con un pugno. Poi sono volate le bottiglie. Alla fine qualcuno ha tirato fuori un coltello. Il bilancio della notte di follia a Castiglione è di due ragazzini accoltellati. Hanno quattordici anni ma alla rissa hanno partecipato più ragazzini: un gruppo di fiorentini in vacanza e alcuni grossetani. Alla base del diverbio che ha portato alle botte futili motivi. Forse "campanilistici". Accade a Castiglione, poco prima di mezzanotte, nel lungomare vicino alla locale sede della Croce rossa. I contorni della vicenda devono essere ancora chiariti ma quel che è certo è che sono finiti all’ospedale due giovanissimi. Uno accoltellato alla spalla, l’altro alle gambe. Con diversi fendenti. I due sono stati trasferiti al Misericordia di Grosseto. Non hanno riportato ferite particolarmente gravi ma la paura è stata tanta. Sono stati momenti di tensione a Castiglione. Tanti i curiosi che si sono riversati nei luogo del fatto. "Pensavamo fosse un ragazzo ubriaco", ci dice qualcuno. Poi hanno visto il sangue e i carabinieri e hanno capito tutto. Il diverbio sarebbe nato per un litigio per futili motivi ma ad uno dei ragazzini del gruppo dei grossetani la questione non è andata giù. Così ha sferrato un pugno al coetaneo con cui si stava prendendo a parole. La situazione è degenerata ed è partita la rissa. Qualcuno, del gruppo dei fiorentini, ha tirato fuori un coltello e ha colpito due ragazzini grossetani. Uno alla spalla, l’altro alle gambe. Con più fendenti. I gruppi si sono poi sparpagliati e i ragazzini feriti sono rimasti sanguinanti vicini alla sede della Cri a cui hanno chiesto aiuto. Sul posto sono arrivate altre due ambulanze della Cri (che erano impegnate altrove) e i carabinieri. I militari dell’Arma hanno raccolto alcune testimonianze e stanno ricostruendo i fatti. Il ragazzo fiorentino che è stato raggiunto da un pugno, denuncerà il fatto ai carabinieri. Il gruppo dei grossetani coinvolto nella rissa non sarebbe nuovo a fatti del genere. Si tratterebbe di una baby gang che si resa già protagonista di atti vandalici e violenti.