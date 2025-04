Violenza di genere. Primo incontro delle ’Sentinelle’

Entra nel vivo il progetto ’Sentinelle nelle Professioni contro la violenza’ e oggi dalle 9 alle 13 nella sede di Confartigianato in via Monte Rosa si terrà il primo appuntamento formativo, rivolto in particolare agli operatori del benessere, professionisti del settore beauty, benessere e sportivo interessati a entrare nella rete delle ’Sentinelle’.

L’incontro, a partecipazione gratuita, sarà strutturato in due moduli principali (introduzione alla violenza di genere e la rete locale di aiuto) e saranno affrontati temi fondamentali per riconoscere e contrastare la violenza: stereotipi di genere; differenza tra conflitto e violenza; tipi di violenza (psicologica, fisica e sessuale, economica, stalking, cyberviolenza, violenza assistita); cosa possiamo fare e cosa non dobbiamo fare; il ruolo dei Centri Antiviolenza; il Codice rosso; Il ciclo della violenza; la ruota del potere e del controllo.

Saranno presenti figure qualificate e componenti della rete territoriale: due dottoresse del Pronto soccorso, volontarie dell’associazione Olympia de Gouges, due assistenti sociali del Coeso e un rappresentante delle Forze dell’ordine. Il progetto a livello locale è promosso da Soroptimist Confartigianato.