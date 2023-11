Viola Club, pullman per Firenze

Il Viola Club Argentario "Mauro Rosi" organizza per domani un pullman per Firenze per assistere alla gara contro la Juventus. La partenza sarà alle 15.30 da via Sant’Andrea a Porto S.Stefano, con le prenotazioni che si potranno fare al negozio Elettroterramare al costo di 27 euro. I biglietti dello stadio si potranno inoltre prenotare in maniera autonoma o attraverso il club. Per informazioni chiamare i numeri 347.9069064, 329.2315611, 348.0320157 e 339.6609750. Il tesseramento è attivo e le tessere già sottoscritte sono attualmente 150.

Il Viola Club Argentario vide la luce nel maggio del 1973, sotto la presidenza di Alfeo Bussi e del suo vice Sincero Scotti. Fra i soci fondatori c’era anche Mauro Rosi, che dal 1979 prese il timone fino a farlo diventare il viola club più numeroso fuori Firenze, arrivando a toccare le 300 tessere in un anno. La presidenza del club ebbe continuità fino al 2007, quando Mauro se ne andò. La seconda vita del club iniziò nel 2010, quando un gruppo di giovani appassionati volle far rivivere le gesta del glorioso club, intitolandolo in nome di Mauro Rosi. Adesso a prenderne le redini è il figlio Primo, appena eletto assieme al direttivo composto da Riccardo Alocci, Stefano Rispoli, Mauro Gabrielli, Ivan Bagni, Andrea Tortora, Gilberto Ballerano, Andrea Metrano, Simone Fanciulli, Mirko e Mattia Gabrielli.