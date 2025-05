Vino, street food e musica. Torna ’Calici d’argento’: "Due giorni in centro storico"

MONTE ARGENTARIOPorto Santo Stefano brinda con Calici d’Argento: vino, street food e musica nel cuore del paese. Domani e dopodomani il centro storico si trasforma in un mosaico di profumi, calici e note per la prima edizione della rassegna che prevede due giorni di vino, cibo locale e musica dal vivo tra scorci suggestivi e il mare all’orizzonte.

Il cuore dell’evento sarà Corso Umberto I, che ospiterà un percorso di degustazione con 46 cantine e birrifici artigianali da tutta la Toscana. Il tutto accompagnato dal miglior street food santostefanese, preparato dai ristoratori del centro.

Si parte domani dalle 15 alle 23, poi domenica dalle 12 alle 20, con la musica che accompagnerà ogni momento del weekend con esibizioni dal vivo e dj set. Domani si esibiranno gli Acoustic Age alle 17 sulla Terrazza del Corso, alle 19 gli Accordi e Disaccordi in Corso Umberto e alle 21 Blacksheep DjSet alle 21 in Piazza Don Bastianini, con i birrifici aperti a tutti per brindare sotto le stelle. Domenica gli Acoustic Age si esibiranno alle 15 sulla Terrazza del Corso, gli Accordi e Disaccordi alle 17 in Corso Umberto e i MezzoKilometro alle 18 in Piazza Don Bastianini, con i birrifici ancora aperti per godersi l’ultimo sorso del weekend.

Calici d’Argento è un evento organizzato dal Ccn Centro Storico di Porto Santo Stefano, in collaborazione con Emiliano Leuti, e realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Monte Argentario. "É molto più di una rassegna enologica – sottolinea l’assessore o Chiara Orsini –: è un’occasione per animare il cuore del nostro borgo con un’esperienza di qualità. Abbiamo voluto puntare su un format che valorizzasse il nostro centro storico, offrendo un viaggio tra vini selezionati e territori d’eccellenza, anche al di fuori dei confini comunali".

Andrea Capitani