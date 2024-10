Vincenzo Legler segretario dello Spi Cgil

Cambia la segreteria della Cgil Sindacato Pensionati Italiani di Porto Santo Stefano e Isola del Giglio. Vincenzo Legler prende il posto del segretario uscente Luciano Schiano, rimasto alla guida dello Spi negli ultimi otto anni.

Per Legler un nuovo compito, con l’obiettivo di proseguire e cercare di migliorare il lavoro fatto in precedenza dal sindacato. "Ho dato la mia disponibilità a dare una mano – spiega il nuovo segretario Cgil Spi – e mi è stato proposto di fare il segretario. Per me sarà una nuova esperienza, ma con l’aiuto dei tesserati contiamo di fare un bel lavoro. Ho 61 anni e ho lavorato per 33 anni al deposito territoriale dell’Aeronautica di Porto Santo Stefano, poi da quando è stato chiuso sono stato trasferito al 4° Stormo a Grosseto. Per quanto riguarda i sindacati ho fatto esperienza come rappresentante della sicurezza dei lavoratori a Porto Santo Stefano, mentre a Grosseto sono stato rappresentante dei sindacati sul posto di lavoro. Adesso avrò più responsabilità, perché mi dovrò occupare di tutta la popolazione. Questo ufficio svolge circa 2000 pratiche all’anno, ma tutti vanno via soddisfatti perché si cerca sempre di risolvere i problemi. Il mio obiettivo è quello di continuare a dare efficienza ai servizi e, se ci sarà la possibilità, di migliorarli. E nel frattempo fare politica sociale per i problemi sul territorio dei pensionati e delle persone che hanno bisogno. La Cgil vive con i tesserati, chi si avvicina mantiene sempre più in moto e vivo questo sistema, al momento abbiamo circa 1300 tesserati tra Argentario e Isola del Giglio".

A.C.