Vigili del fuoco, riapre la palestra: "Grazie a Del Brocco e Raschillà"

GROSSETO

Sei anni. Tanto è rimasta chiusa la palestra dei Vigili del fuoco alla caserma Carnicelli di Grosseto. Da ieri la struttura, completamente rinnovata, è stata riaperta. All’inaugurazione c’erano tutte le autorità civili e religiose della città. La palestra, edificata nel 1990 insieme alla caserma, dedicata al sommozzatore "Paolo Carnicelli", morto in servizio a 43 anni, è stata per anni una fucina di atleti, protagonisti sotto l’insegna del "Massimo Boni", il gruppo sportivo dei pompieri intitolato alla memoria del 19enne scomparso nel 1990 durante le operazioni di spegnimento di un incendio a Capalbio. "Per noi questa è una giornata importante – ha iniziato il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Roberto Bonfiglio – Il nostro primo pensiero va a Giuseppe Del Brocco, comandante a Grosseto scomparso all’età di 67 anni. Fu lui che avviò i lavori per la recente ristrutturazione della palestra, ottenendo i fondi nell’ottobre 2019, essendo stato nominato responsabile unico di progetto". I lavori sono stati rallentati dalla pandemia da Covid, ma da ieri la città potrà avere una nuova area multifunzionale. "Al comandante Del Brocco è poi subentrato Pietro Vincenzo Raschillà – ha proseguito Bonfiglio - che con rigore e determinazione ha portato avanti il progetto, integrandolo con un ulteriore finanziamento. L’impegno complessivo per avere questa palestra ammonta ad oltre 500mila euro". I dati parlano chiaro: la palestra dei Vigili del fuoco è una delle più grandi della città: c’è un campo da volley e da basket. Ci sono bagni, spogliatoi e locali annessi. Rifatta completamente anche la pavimentazione e l’impianto di riscaldamento. Al piano primo si trovano la zona attrezzi ed un locale destinato ad esercizi a corpo libero. Sopra il tetto c’è anche un impianto fotovoltaico che si compone di 284 pannelli fotovoltaici monocristallini della potenza lorda di 90 kilowatt. Potenza che permette a tutta l’impianto di essere completamente indipendente. "E’ stata raccolta e perfezionata – ha chiuso il comandante Bonfiglio - tutta la documentazione tecnico amministrativa che assevera la regolarità dei lavori svolti. E’ iniziato anche l’iter relativo al bando per la concessione in couso della struttura, di proprietà demaniale, che presto verrà pubblicato nei nostri siti istituzionali. Aspettiamo le società grossetane – ha concluso il presidente - a frequentare i nostri spazi che mettiamo a disposizione".

Matteo Alfieri